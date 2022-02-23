Харитончик о референдуме: каждый белорус должен понимать, что его голос действительно важен

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум - важный и значимый шаг в развитии нашего общества, и каждый белорус должен понимать, что его голос действительно важен. Такое мнение БЕЛТА высказал ректор БНТУ Сергей Харитончик.

"Все изменения и дополнения, которые предложены в Конституцию, определяют дальнейшее направление развития страны. В БНТУ прошло большое количество диалоговых площадок по обсуждению вносимых изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Состоявшиеся обсуждения показали, что наше общество с пониманием относится к прогрессивным нормам, закрепленным в Конституции, ведь каждый из нас изо дня в день строит не только свое будущее, но и будущее страны", - сказал Сергей Харитончик.

По его словам, голосование за изменения в Конституции - это ответственный шаг. "И если каждый из нас сделает этот шаг, то благодаря общим усилиям мы сможем построить процветающее будущее Республики Беларусь. Только в наших руках выбор, по каким законам мы будем жить дальше, и каждый голос - это огромный вклад в развитие белорусского общества, - отметил ректор. - Я уже сделал свой выбор на досрочном голосовании и призываю каждого выполнить свой гражданский долг и отдать свой голос за принятие изменений и дополнений главного документа страны - Конституции".-0-