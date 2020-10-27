Харитончик: за 100 лет БНТУ подготовил более 220 тыс. специалистов для экономики Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 100 лет Белорусский национальный технический университет подготовил более 220 тыс. специалистов для экономики Беларуси, сообщил журналистам ректор вуза Сергей Харитончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 100 лет наш университет подготовил свыше 220 тыс. человек для экономики страны. Думаю, многие согласятся с таким мнением, что современная Беларусь во многом построена умом и трудом выпускников нашего университета. Мы видим спроектированные здания, сооружения, построенные заводы, автомобили и тракторы, которые сегодня ездят по улицам и работают в поле. Не обходим стороной и подготовку специалистов для иностранных государств. Уже подготовили свыше 9 тыс. инженерных кадров более чем для 90 стран мира. В этом направлении активно сотрудничаем с Россией, Узбекистаном, Таджикистаном", - рассказал Сергей Харитончик.

По его словам, инженерное образование - это ключевой элемент развития всех стран, потому что это дает прогресс развитию любого общества. "И сегодня общество стремится сделать все лучшие открытия и изобретения на стыке классических и фундаментальных дисциплин. Инженерное образование и его дополнение современными цифровыми технологиями - это ключ к успеху и получению нового качественного продукта. Это облегчает труд человека, коммуникацию. Мы видим, как цифровые технологии влияют на экологию и другие сферы развития общества. Поэтому сегодня тематика развития инженерного образования сверхактуальна", - добавил ректор.

Сегодня в БНТУ состоялось открытие IX Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Мероприятие объединило свыше 200 участников более чем из 100 вузов Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, Китая, Республики Корея, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

Форум вузов инженерно-технологического профиля СГ стартовал в Минске Мероприятие объединило в этом году свыше 200 участников более чем из 100 вузов Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, Китая, Республики Корея, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

IX Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства - это четыре секции - "Арктика", "Развитие инженерного образования в Союзном государстве", "Молодежное инновационное предпринимательство", "Столетие БНТУ" - включающие более 12 семинаров по различным направлениям развития науки и техники. Он проходит с 26 по 30 октября.

Организаторами форума традиционно выступают Белорусский национальный технический университет и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства образования и науки России.-0-