Харута: программа патриотического воспитания населения стала руководством к действию

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы - руководство к действию, заявила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА член республиканского общественного объединения "Патриоты Беларуси" Анна Харута.

Общественное объединение "Патриоты Беларуси" приняло непосредственное участие в разработке проекта программы. "Наши предложения были сформированы с опорой на мнения и предложения людей со всей страны. Общаясь с людьми в различных областях и районах, мы много слышали предложений и мнений. И самым главным, на наш взгляд, является то, что необходима скоординированность действий", - сказала Анна Харута.

Член объединения отметила, что программа станет своеобразной инструкцией в проектной деятельности. "2020 год всколыхнул очень сильно всех, и люди начали что-то делать в плане патриотического воспитания, но какой-то методички или какого-то положения до сих пор не было. То есть многие не понимали с чего начать и как поступать. Мы видим, что многие проекты по всей территории Беларуси дублируются. Необходимо наличие некого координационного совета. То есть центра, где можно было бы дополнять друг друга, обмениваться опытом и так далее, - подчеркнула она. - В первую очередь программа по патриотическому воспитанию населения - это некое руководство к действию, которое каждый сможет открыть, прочитать, чтобы понять, в каком направлении двигаться".

Председатель республиканского общественного объединения "Патриоты Беларуси" Сергей Рачковский отметил важность того, что в проекте программы учтены пожелания всех слоев населения. "Также радует, что те современные подходы, которые востребованы временем, уже применяются на практике. Поэтому с учетом всех пожеланий, понимания современных реалий можно говорить, что реализация данной программы поможет в повышении уровня патриотизма", - констатировал он.-0-

Сергей Рачковский