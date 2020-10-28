Хедлайнером протестов стали западные Telegram-каналы - Воскресенский

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хедлайнером протестов стали западные Telegram-каналы. Об этом заявил бывший координатор оппозиционного штаба, бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас хедлайнером протестов стали западные Telegram-каналы. Во что это превращается, мы видим. Меня удивляет, что координационный совет белорусской оппозиции никак не реагирует на эти безобразия. Если вы зрелые политики, неужели вы не понимаете, что препятствование железнодорожному транспорту скажется на всех нас?" - задал вопрос Юрий Воскресенский.

Бывший координатор оппозиционного штаба высказался против блокирования железных дорог и призывов к забастовкам на предприятиях. "Забастовки положат на лопатки наши предприятия", - подчеркнул он.

Юрий Воскресенский также призвал все стороны к диалогу о будущем страны. "Мы делаем акцент на том, что произошло, а надо думать о том, что будет дальше. Мы должны переключиться и вовлечься в конструктивную работу", - заявил он.-0-