Hello Honey: минчанам предлагают "удочерить" пчелу

Позавчера на Октябрьской, где Лера Яскевич презентовала новый трек, а "Аливария" — новый сорт медового пива Karol Jan Hello Honey, всем желающим предложили... "удочерить" пчелу. Минчане смогли выбрать имя, фамилию и отчество будущего члена семьи. Сегодня то же самое можно сделать онлайн на сайте karolyoung.by .

20 мая, когда на планете отмечают Всемирный день пчел, пасека в Центральном ботаническом саду станет на один рой больше. Деревянный домик с надписью Hello Honey примет первых жильцов: несколько тысяч полезных насекомых. Сколько их будет, зависит от того, как много желающих согласится на "удочерение". Каждый приемный родитель получит моральное удовлетворение и "свидетельство о рождении".

Всемирный день пчел ООН предложили отмечать всего три года назад. Причиной для этого стало катастрофическое падение популяции насекомых: в Европе число пасек сократилось на 30% буквально за несколько лет. Между тем пчелы играют важную роль при опылении растений. Если мы хотим сохранить планету цветущей, то без пчел — никуда. Сейчас в европейских столицах наблюдается тенденция ставить ульи прямо в центре города. Например, пчелы с прошлого года официально живут на крыше берлинского собора и приносят мед с окрестных клумб. В Центральном ботаническом саду также есть своя пасека. "Аливария" вместе с любителями меда и нового сорта Karol Jan Hello Honey решили сделать что-то полезное в День пчел и призывают заботиться о тех, кого приручили.

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