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21 февраля 2020, 08:55

"Хельсинки": все для комфорта. В "Минск Мир" стартовали продажи нового дома – с квартирами с полной отделкой!

В понедельник случилось незаметное, казалось бы, событие, которое, тем не менее, очень скоро существенно повлияет на развитие рынка недвижимости. Время квартир по принципу "сделай сам" уходит - покупатель желает покупать квадратные метры в полной готовности! В доме "Хельсинки" в комплексе "Минск Мир", продажи в котором стартовали 17 февраля, квартиры впервые будут сдаваться с чистовой отделкой и сантехникой!

Старт продаж – это всегда лучшие условия! Безусловно, это важный аспект, который объясняет высокую заинтересованность покупателей к дому "Хельсинки".

Но не менее важно, что в этом доме впервые квартиру можно приобрести полностью готовой к проживанию. Владельцу останется лишь расставить мебель – и добро пожаловать домой!

Прежде, чем рассказать, что будут представлять собой квартиры с полной отделкой, главный архитектор "Дана Холдингз" Петар Петров подчеркивает, что компания строит family friendly квартиры – для совместной счастливой жизни всей семьи.

– Наши планировки созданы так, чтобы с комфортом принять всех гостей - друзей, родственников, знакомых, которые обязательно захотят поздравить вас с новосельем. Поэтому из той площади, которая есть в квартире, покупатель получает максимум. Каждый квадратный сантиметр задействован и работает на комфорт владельцев. В самой большой комнате мы совмещаем кухню, столовую и гостиную. Это комната-студия, место для главных семейных событий. Здесь собирается семья, – рассказывает Петар Петров психологию организации современного жилого пространства.

Петар Петров, главный архитектор "Дана Холдингз"
Петар Петров, главный архитектор "Дана Холдингз"

Теперь компания выходит на следующий уровень – предлагает приобрести квартиры, в которых сразу же можно жить. В них есть все, кроме мебели – никаких строительных, ремонтных работ делать не нужно.

Главный архитектор готов объяснить, как выбирается дизайн оформления квартиры.

– Стандартная европейская практика - делать в квартирах нейтральное пространство. Как правило, большинство клиентов просят помещение, в котором они смогут сами проявить свои фантазии, идеи. Поэтому в отделке мы используем фактурные флизелиновые обои белого цвета под покраску. Здесь нет даже акцентной стены - каждый хозяин захочет использоваться свой цвет. А можно вообще не красить - на белом холсте стены все смотрится очень уютно и красиво, – рассказывает Петар Петров.

На полу будет уложен ламинат не ниже 32-го класса с фаской и фактурой дерева – он, как говорят специалисты, надежен и удобен в эксплуатации. Есть два вида ламината - светлый и темный.

В отделке используются фактурные флизелиновые обои белого цвета под покраску, а на полу будет уложен ламинат не ниже 32-го класса
В отделке используются фактурные флизелиновые обои белого цвета под покраску, а на полу будет уложен ламинат не ниже 32-го класса

Петар Петров улыбается:

– Открытое пространство делает возможным использование современного и модного средства для уборки - робота-пылесоса. Он здесь ни за что не споткнется!

Стык пола и стен закрыт пластиковым плинтусом – это решение также принято как самое практичное.

Открытое пространство делает возможным использование современного и модного средства для уборки - робота-пылесоса
Открытое пространство делает возможным использование современного и модного средства для уборки - робота-пылесоса

– Потолок в квартире натяжной, белый, с точечными диодными и накладными светильниками, что тоже играет на нейтральность пространства. И предлагается два типа дверей - в более лаконичном, современном стиле или классические, с фактурой и филенками. Все материалы - самого высокого качества. При этом отмечу, что наша компания стремится также использовать и материалы белорусского производства - мы считаем необходимым поддерживать тех отечественных производителей, которые готовы обеспечить высокое качество продукции, – подчеркнул Петар Петров.

Все материалы, которые используются в отделке квартир - самого высокого качества.
Все материалы, которые используются в отделке квартир - самого высокого качества.

В санузлах предлагается несколько вариантов цветовой гаммы и материалов - светлый и лаконичный, более темный с фактурой бетона и дерева и самый нейтральный вариант – в классическом стиле. На полу – керамогранит, на стенах – плитка, есть вся необходимая сантехника и даже мебель - например, тумба под раковину.

В санузлах предлагается несколько вариантов цветовой гаммы и материалов
В санузлах предлагается несколько вариантов цветовой гаммы и материалов

– Мы считаем, что именно это пространство должно иметь самую высокую степень завершенности: когда человек заселяется, он может еще привозить и расставлять мебель, но санузел должен быть полностью готов, – справедливо считает главный архитектор.

По словам Петара Петрова, европейская практика свидетельствует: с полной отделкой сдавать лучше весь дом сразу.

– Вы покупаете квартиру - и в вашем доме тихо и спокойно, никто из соседей не начинает бесконечные ремонты. Кроме того, в местах общего пользования мы собираемся сделать оформление по гостиничному типу. Мы предполагаем, что все коридоры будут сделаны из негорючих материалов, на полу уложен ковролин, снижающий шум, на стенах - бра. Мы постараемся создать жильцам уют хорошей гостиницы и ощущение полного погружения в спокойствие, – уверяет главный архитектор.

В компании убеждены, что квартиры с полной отделкой будут пользоваться большим спросом.

– Жизнь ускоряется. Как мы заметили, наши клиенты – в основном занятые люди. Мы же берем ремонт на себя. Клиент этот процесс не видит, не замечает, а заселяется сразу в полностью готовую квартиру. Опыт показывает, что такой вариант гораздо выгоднее как в плане потраченного времени, так и финансовых средств. Это европейская практика. Там, где люди заняты работой, они хотят войти в готовую квартиру и обустроить ее личными мелкими деталями - персонализировать свое пространство. Остальные проблемы им ни к чему, - считает Петар Петров.

Возможность въехать в свою собственную квартиру сразу же, как только дом будет сдан, – уникальна!

В доме "Хельсинки" будет 25 этажей, квартиры площадью от 30 до 74 кв. метров и все преимущества современных архитектурных проектов комплекса "Минск Мир".

Дом "Хельсинки"
Дом "Хельсинки"

Жителей дома и их гостей первым делом встретит светлое просторное лобби – со стойкой консьержа, зоной ожидания курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком и байк-боксом. Отделка гранитом пола и входной группы, гранитные порталы лифтовых шахт, светлые стены и "финские" мотивы в дизайне – это будет смотреться просто здорово!

Лобби дома "Хельсинки"
Лобби дома "Хельсинки"

Из лобби – два выхода на обе стороны дома. Очень удобно свернуть во двор, когда отправился с ребенком на прогулку, или на улицу, если спешишь на работу. Дом обходить не придется!

Весь дом будет полон света и воздуха! Панорамное остекление окон с детскими замками, застекленные лоджии, балконы – с улицы кажется, будто весь его фасад покрыт стеклом.

Панорамное остекление окон с детскими замками, застекленные лоджии, балконы
Панорамное остекление окон с детскими замками, застекленные лоджии, балконы

К слову, даже на 25 этаж взлететь проще простого, ведь в "Хельсинки" будут сразу три лифта ведущего мирового производителями компании OTIS. А один из них – панорамный!

Дом "Хельсинки" – это первое жилое здание нового квартала, который получил название "Северная Европа". Это уже девятый квартал комплекса, в котором можно приобрести квартиры.

В каждом дворе – детские и спортивные площадки, велопарковки, зоны спокойного отдыха. Весь квартал получит дизайнерское озеленение.

В квартале "Северная Европа" будет построен детский сад на 230 мест, так что родителям малышей по утрам не нужно ставить будильник заранее, боясь опоздать – отвести ребенка в садик можно будет буквально за несколько минут!

Квартал "Северная Европа"
Квартал "Северная Европа"

Квартал будет закрыт от сквозного движения машин - владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по внешнему периметру квартала и в крытых паркингах. К слову, первый девятиуровневый паркинг, который вмещает до 800 автомобилей, в комплексе "Минск Мир" открыли еще полгода назад.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Дом "Хельсинки" в квартале "Северная Европа" – это еще и все преимущества суперсовременного и тщательно спланированного комплекса, который строится в самом центре Минска! Не случайно "Минск Мир" получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Все необходимое – буквально в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

В центральной части комплекса будет разбит новый городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса.

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – и это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопрогулок, так и интенсивных спортивных тренировок.

Важно, что здесь отличная транспортная инфраструктура. Через комплекс пройдет новая, третья линия Минского метрополитена, и сразу две станции окажутся по соседству! В шаговой доступности также будут многочисленные остановки наземного общественного транспорта, маршруты которого свяжут комплекс со всеми районами города.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – "Мара Молл" с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси.

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

Проследить, как стремительно продвигается строительство комплекса "Минск Мир", можно в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Стать жителем дома "Хельсинки" – сказка! Которая готова стать вашей былью. Ведь полностью готовую к вселению квартиру здесь можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет!

Длительная рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Напомним также, что в честь Дня влюбленных в комплексе "Минск Мир" до конца февраля проводится грандиозная праздничная акция! При покупке квартиры домах "Пекин" и "Сидней Люкс" квартала "Чемпионов", "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка", "Гонконг" и "Токио" в квартале "Азия" и "Александрия" в квартале "Африка" снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Кроме того, во время акции снижен первый взнос – можно внести 20% и оформлять договор покупки в рассрочку!

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Так что если есть желание справить новоселье скорее, без мучительных долгих ремонтов – приобретайте свою квартиру с чистовой отделкой в доме "Хельсинки" на старте продаж!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Хельсинки" на старте продаж можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Ваша новая квартира готова к переезду сразу после сдачи дома!

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