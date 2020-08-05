Хиросима предлагает расширить сотрудничество с белорусскими регионами, пострадавшими от аварии на ЧАЭС

5 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Хиросима предлагает расширить сотрудничество с белорусскими городами и регионами, пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Японии.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин 5 августа встретился с мэром города Хиросима Кадзуми Мацуи, - рассказали в дипмиссии. - Мэр поблагодарил за участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки города, а также за возможность отдыха детей из Хиросимы в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в 2019 году".

Кадзуми Мацуи предложил расширить сотрудничество с белорусскими городами и регионами, пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Посол Беларуси в свою очередь сказал о важности сохранения памяти о жертвах разрушительных войн и повышения информированности молодого поколения о героизме защитников родины, а также трагедиях мирного населения. Он предложил присоединиться к акции по закладке в Беларуси капсул с землей из памятных мест Второй мировой войны. Это предложение было позитивно воспринято мэром японского города.

Собеседники выразили готовность к проведению совместных культурных мероприятий и организации презентаций экономического потенциала Беларуси в Хиросиме в 2021 году.

Руслан Есин возложил цветы к памятнику жертвам атомной бомбардировки, которая произошла 6 августа 1945 года.

Завтра белорусский дипломат примет участие в мемориальной церемонии мира и встретится с японскими школьниками, которые летом 2019 года отдыхали в "Зубренке".-0-