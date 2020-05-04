Хлестов: важно помнить уроки истории и чтить подвиг своих предков

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно помнить уроки истории и чтить подвиг своих предков, заявил корреспонденту БЕЛТА певец Алексей Хлестов после возложения цветов к стеле "Минск - город-герой" во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого".

"Историю своей страны нужно знать и изучать. Победа в Великой Отечественной интернациональна. Это еще раз говорит о том, насколько важно объединять усилия, чтобы побеждать. Поэтому это и память, и одновременно большой урок для нас всех. Каждый гражданин Беларуси в эти дни должен почтить память тех, кто защищал нашу Родину, дал возможность жить, учиться нам и нашим детям, внукам, - сказал Алексей Хлестов. - Мои предки тоже воевали. Это такое страшное событие. Важно помнить и ценить наших защитников".

Как подчеркнула певица Жанет, в этом году День Победы она отметит в кругу семьи. "Это первый год, когда я буду дома, поскольку раньше уже, начиная с 7 мая, у нас проходили многочисленные праздничные мероприятия и концерты. Вот это 9 Мая пройдет так, как когда-то у меня в детстве, когда мы с шариками и флажками шли на парад либо смотрели его по телевизору. Очень важно объяснить детям, почему и для чего мы отмечаем День Победы и чего она стоила тем людям, которых, к сожалению, сейчас нет с нами, - отметила она. - Сегодня можно провести параллели. И тогда были те, кто на передовой защищал жизни людей и сейчас происходит то же самое. Наша основная задача - донести до наших детей, насколько ценны свобода, здоровье, земля, на которой ты живешь, и мирное небо над головой".-0-