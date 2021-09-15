Хмарук: государство заинтересовано в том, чтобы бизнес работал спокойно и зарабатывал деньги

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство хочет помогать бизнесу зарабатывать деньги, заявил журналистам заместитель генерального прокурора Сергей Хмарук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашем государстве многое делается для того, чтобы минимизировать проблемы для бизнеса, создавать нормальные условия ведения бизнеса, устранять излишнее администрирование", - сказал Сергей Хмарук.

Вместе с тем, заметил он, есть и новые вызовы. Например, в этом году введены в форме уголовной ответственности такие составы преступления, которые связаны с налоговым мошенничеством, уклонением от уплаты страховых взносов, любым участием в антиобщественной деятельности представителей бизнеса, финансированием антиобщественной деятельности, посягательством на общественную, государственную безопасность. "Это будет пресекаться самым жестким образом с применением строгих мер ответственности. Хотелось, чтобы это услышали люди бизнеса", - отметил замгенпрокурора, добавив, что "государство не мешает, а хочет помогать бизнесу зарабатывать деньги".

По словам Сергея Хмарука, прокуратура не просто надзорный орган, она - координатор деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и коррупцией. "Мы заинтересованы в том, чтобы проблем, связанных с совершением каких-то противоправных действий в бизнес-среде, было как можно меньше. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес работал спокойно, зарабатывал деньги, платил налоги и служил нашему государству", - сказал он.

Генеральная прокуратура в сотрудничестве с Республиканской конфедерацией предпринимательства сегодня проводит Единый день приема представителей субъектов хозяйствования, в том числе индивидуальных предпринимателей. Приемы организованы во всех областных центрах. В форме живого общения представители бизнеса могут задать вопросы, выяснить те или иные аспекты взаимодействия с государственными органами, правоохранителями.

"Сегодня будут выслушаны все обратившиеся. Ни одно из обращений присутствующих на этой встрече бизнесменов не останется без рассмотрения. Результаты органы прокуратуры своевременно доведут до общественности", - заключил замгенпрокурора.-0-

Хмарук бизнесу: мы готовы принимать меры надзора в отношении контролирующих органов