Хмель: мы не видим массовой реакции на призывы не оплачивать ЖКУ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовой реакции на призывы не оплачивать ЖКУ не наблюдается. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы проводим аналитику каждый месяц и на сегодня не видим какой-то реакции населения на призывы не оплачивать ЖКУ. Могут быть какие-то десятые доли процента (неуплаты. - Прим. БЕЛТА), но невозможно сказать, что это именно из-за призывов. Наверное, только человек, который не думает о своей семье, сегодня не будет платить за жилищно-коммунальные услуги", - сказал Андрей Хмель.

Министр подчеркнул, что подобные призывы крайне деструктивны и неправильны. "Пострадают сами неплательщики, потому что рано или поздно им отключат воду, тепло. Конечно, этого бы не хотелось, у нас социально ориентированное государство. Но на эти деструктивные призывы массово народ не реагирует, и за это большое спасибо", - отметил он.-0-