Хмель: организации ЖКХ прилагают все усилия для качественного предоставления услуг с внедрением новых технологий

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации жилищно-коммунального хозяйства Беларуси прилагают все усилия для качественного и бесперебойного предоставления услуг населению. Об этом сообщил сегодня журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда стараемся объективно оценивать свою работу. Я считаю, что 2021 год для жилищно-коммунального хозяйства сложился неплохо, мы имеем ряд положительных результатов, выполнена основная задача - отрасль оказала жилищно-коммунальные услуги населению и юрлицам качественно и по доступным ценам. Я считаю, в этом направлении особых проблем не было. К тому же 2021 год - это первый год реализации пятилетней госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда", которая является основополагающим документом для нашей деятельности. Здесь я тоже скажу, что 2021 год получился достаточно эффективным, выполнен целый ряд задач", - отметил министр.

Так, по его информации, в прошлом году осуществлен капитальный ремонт более 3,4 млн кв.м жилья. "Это самый высокий показатель за последние годы, в этом направлении будем работать и в текущем году. Заменено более 450 км тепловых сетей, 430 км сетей водоснабжения, 170 км сетей канализации. Это все делается для того, чтобы обеспечивать качественное и бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению и, безусловно, это очень серьезно влияет на экономику предприятий, в части экономии затрат и потерь тепловой энергии, воды и так далее. Еще одно важное направление - это строительство станций обезжелезивания в рамках поручения главы государства по обеспечению потребителей качественной питьевой водой, в этом году эта работа продолжится. В прошлом году более 200 станций обезжелезивания было построено, что позволило порядка 100 тыс. граждан обеспечить качественной питьевой водой, это в основном население, которое проживает в сельской местности", - сообщил Андрей Хмель.

По мнению руководителя ведомства, отрасль ЖКХ "неплохо движется и в работе с твердыми коммунальными отходами". "На эту пятилетку перед нами стоит очень серьезная задача - использовать 64% ТКО. За прошлый год этот показатель составил 29%, мы приросли на 2%, но здесь по большому счету прорывным будет этот год, так как мы должны в конце марта - начале апреля начать энергетически использовать отходы. Мы получим первую партию RDF-топлива из отходов и уже есть объект, где оно будет использоваться, это "Красносельскстройматериалы". Это важная задача, поэтому мы знаем, куда двигаться и как будем ее решать", - добавил министр.

Вместе с тем Андрей Хмель подчеркнул, что в работе отрасли ЖКХ движение вперед невозможно без внедрения новых технологий и применения новых подходов. "В этом плане мы работаем с Институтом ЖКХ, который создан при Академии наук. Мы эту работу контролируем и видим те направления, где нужно в этом вопросе немного добавить. Технологии используются повсеместно, они все известны, есть мировые практики, мы их тоже применяем, вопрос в расширении их использования, в создании новых подходов, то есть не с точки зрения конкретной технологии, а с точки зрения выработки методологии и подходов к определенному процессу. А это в свою очередь повлияет на тарифы за наши услуги, то есть если мы этим заниматься не будем, мы не будем снижать затраты, соответственно, не сможем сдерживать рост тарифов на ЖКУ для населения и юридических лиц", - пояснил министр.-0-