Хочешь выиграть 2000 рублей? Участвуй в конкурсе "Minsk World"!

Прояви себя и получи денежный приз! Лучшие идеи не останутся незамеченными!
Лето – время творчества и ярких эмоций! Организаторы приглашают всех желающих проявить себя и представить свой взгляд на многофункциональный комплекс Minsk World. Конкурс "Minsk World" стартует 1 июля и продлится до 1 сентября.
Участвовать в творческом соревновании может любой желающий старше 10 лет. Победителей ждут денежные призы: 1000 рублей за лучшую фотосерию и 2000 рублей за лучший видеоролик.
Что нужно, чтобы стать участником?
· Подготовить серию из 5 фото или снять видеоролик не менее 30 секунд про многофункциональный комплекс Minsk World.
Количество фотосерий и видеороликов не ограничено и зависит от вашего желания и фантазии.
· Заполнить ФОРМУ на сайте организаторов и отправить фото или видео вместе с личными данными.
ВАЖНО! Организаторы будут публиковать работы участников в своих группах в социальных сетях Instagram, Facebook.com, ВКонтакте и Одноклассники. Количество лайков станет дополнительным критерием для жюри при выборе победителя.
Правила конкурса "Minsk World" можно найти на сайте организаторов.
Жюри выберет победителей по двум номинациям – "Фото" и "Видео". Они и получат денежные призы.
Представленные на конкурс работы не рецензируются, а право на их использование переходит к организаторам.
Главные требования к творческим работам конкурса – соответствие заданной теме и оригинальность.
Проявите себя, покажите свой взгляд на многофункциональный комплекс Minsk World. Каким его видите вы? Что больше всего нравится? Что вдохновляет или радует?
Желаем вдохновения и с нетерпением ждём ваших работ! Мы уверены, что каждый человек талантлив по-своему! И вы не исключение!