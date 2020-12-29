Хочется стабильности и спокойной жизни в стране - участница новогоднего бала

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабильность - основа спокойной жизни в стране. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА выпускница Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Анастасия Волк, которая приняла участие в Белорусском новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости.

"Хочется жить в стабильной и спокойной стране. Да, сейчас все непросто, но уверена в хорошем будущем моей родной Беларуси", - сказала она.

Анастасия поделилась, что слово "мир" имеет особое значение для ее семьи. Из поколения в поколение передается военная история ее прадеда, который воевал и сполна хлебнул лихолетья Великой Отечественной войны. "Нам всем очень нужен мир, мирная жизнь на своей земле, в своих семьях", - сказала Анастасия.

На торжество приглашены 314 юношей и девушек из разных регионов Беларуси. Это студенты вузов, учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. Среди них - стипендиаты спецфонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, участники и лауреаты различных конкурсов, олимпиад, конференций.-0-