"Хочется только одного: стабилизации и спокойствия" – письма в поддержку мира и стабильности

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес главы государства Александра Лукашенко и белорусского народа приходят многочисленные письма со словами поддержки, пожеланиями сохранить в Беларуси мир и стабильность. Обращения поступают от иностранных граждан, а также соотечественников, проживающих как на территории страны, так и за ее пределами. Приводим выдержки из писем.

"Уважаемый Господин Президент!

С тревогой наблюдаю, как пытаются уничтожить Вашу страну, обвиняя, в том числе, в нарушении прав человека. Я очень восхищен Вами, не только как Президентом, но и гражданином Беларуси, что вы не продались за деньги ВОЗ и не действовали во вред гражданам. Такого Президента нам не хватает в Польше.

Наша власть и СМИ обвиняют Вас в создании "режима". Я с этим не согласен. Я заметил, что везде, где им что-то не нравится, они называют это "режимом" и "во имя демократии" уполномочивают себя на оказание давления.

Я очень надеюсь, что любой, кто сейчас пытается разрушить репутацию Беларуси, ответит за это, а сама Беларусь станет примером государства, обладающего настоящим Президентом- патриотом и человеком чести".

Томаш К., Польша

"Дорогой Александр Григорьевич!

Это мое послание - не первое в Ваш адрес за последние дни, потому что события в далекой для меня географически, но такой близкой по духу Беларуси не дают успокоиться и думать о чем-то другом.

Хочется только одного: стабилизации и спокойствия навсегда в прекрасной стране, итак пережившей в своей истории много страшного.

Вы - лидер, патриот своей Беларуси, искренне преданный ей до конца. Многие не понимают, к сожалению, что им, живущим там, повезло как никому в постсоветской истории.

Вы трудитесь на благо людей, своей страны без устали всю жизнь. Только страшно за Вас, Ваше здоровье - лишь бы все было хорошо. Желаю сил для победы над раскачивающими устои государства. Знайте, что простые россияне на Вашей стороне!"

Людмила П., Россия

"Александр Григорьевич, благодарю Вас за проявленную твердость и решительность, за убеждения и веру в Беларусь. За то, что вы за нас всей душой. Держись. Берегите себя и нас".

Екатерина Владимировна, г. Гомель

"Уважаемый Президент Республики Беларусь, Великий Патриот своей страны, подлинный борец с так называемым "новым мировым порядком", порабощающим народы и разрушающим экономики во всем мире.

Я твердо верю, что Беларусь действительно одарена Богом, потому что у нее есть такой президент, как Вы. Личность, по-отечески заботящаяся о своем народе, создающая рабочие места для людей, дающая им возможность жить в свободной, суверенной стране, стремящаяся развивать и открывать свою экономику, а не продавать ее иностранцам, как это делают другие мировые лидеры, не заботясь о своем народе".

Чиприан-Дорел ПОП, Бухарест