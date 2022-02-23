Хоккеисты "Бреста": проголосовали досрочно, потому что впереди важная игра за выход в плей-офф

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Игроки хоккейного клуба "Брест" сегодня проголосовали досрочно на референдуме по внесению дополнений и изменений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

Игроки хоккейного клуба проголосовали на участке №1. "Вчера сыграли важную игру для нас: мы вышли в малый плей-офф. Сейчас переходная игра с командой из Молодечно, будем играть до двух побед. Первая игра - 27 февраля. Мы выезжаем за день до матча. Нам удобно проголосовать заранее, потом не будет возможности. Во-вторых, мы законопослушные граждане и хотели принять участие в референдуме", - отметил начальник команды ХК "Брест" Вячеслав Ковальчук. Брестчане будут бороться с хоккеистами из Молодечно за попадание в основную сетку плей-офф. Шесть команд уже определены. За оставшиеся два места поспорят четыре клуба.

"Сегодня у команды получился полезный тимбилдинг. Пришли на участок все вместе. Референдум - важнейшее событие в жизни общества и страны. В основной день голосования у нас будет один из важнейших матчей. Будем усердно готовиться к выходу в плей-офф. Поэтому в наш выходной пришли выразить свою гражданскую позицию", - сказал центральный нападающий "Бреста" Федор Качан.

К слову, еще один нападающий команды 27-летний Илья Балаболкин сегодня голосовал впервые. Игрок два месяца назад получил гражданство Беларуси. "Я сам из России. В Беларуси живу шестой год. В декабре 2021 года получил гражданство. Голосовать было волнительно. Вчера выиграли, отдали все силы. Долго не спали, потому что тяжело было уснуть", - добавил хоккеист.

На брестском участке №1 зарегистрированы 1673 человека, в том числе 12 в этом году будут голосовать впервые. "Первый день голосования прошел спокойно, в доброжелательной обстановке. При открытии участка некоторые люди уже ждали. Первый час был интенсивным. После обеда тоже люди подходили. Наибольшая активность была в конце рабочего дня. 22 февраля проголосовали чуть больше 7% от общего количества, зарегистрированных на участке", - рассказал председатель участковой комиссии №1 Сергей Литвинчук.-0-