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15 августа 2021, 18:27

Хоккеисты минского "Динамо" четвертый раз в истории клуба выиграли Кубок Салея

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Юность" в решающем матче Кубка Салея-2021 со счетом 4:2(0:0, 1:0, 3:2) и стали обладателями почетного трофея четвертый раз в своей истории и второй раз кряду, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч принципиальных соперников получился весьма жестким, изобиловал стычками и  силовыми приемами. Никто из хоккеистов двух столичных дружин не хотел уступать. Однако небольшое преимущество было на стороне команды Крэйга Вудкрофта. Благо "Юность" сделала ставку на игру от обороны и беспокоила "зубров" острыми контратаками. Несмотря на ряд опасных моментов, которые возникали у ворот обеих дружин, счет до первого перерыва не изменился.

Во втором периоде динамовцы все же смогли открыть счет. На 31-й минуте встречи старания партнеров заброшенной шайбой завершил Денис Мосалев. Команда Евгения Есаулова не опустила руки и провела ряд атак, пытаясь сравнять счет. Но игрокам "Юности" не хватало точности в завершающей стадии атак.

В третьем периоде "Юность" продолжила искать счастья у чужих ворот и одна из атак на 41-й минуте завершилась голом Ивана Фищенко, который сравнял счет. "Зубры" ответили заброшенной шайбой в исполнении Александра Когалева через три с небольшим минуты. Но "Юность" продолжила искать счастья у чужих ворот и была вознаграждена. Старания партнеров по команде в большинстве реализовал Андрей Антонов.
До финальной сирены обе команды имели хорошие шансы склонить чашу весов в свою сторону, но лучше своими моментами распорядились "зубры". На 59-й минуте встречи отличился Роман Горбунов. Тренерский штаб "Юности" стремясь избежать поражения взял тайм-аут, снял с игры вратаря. Однако благодаря Тейлору Беку, который забросил шайбу в пустые ворота динамовцы упрочили лидерство и выиграли почетный трофей.

Ранее динамовцы были обладателями Кубка Салея в 2005,206 и 2020 годах.

В споре за третье место "Гомель" обыграл по буллитам "Шахтер" – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0).У "рысей" в основное время матча отличились Иван Секерин (8-я минута) и Олег Ковалев (23-я минута). За "горняков" забросили Сергей Костицын (24-я минута) и Алексей Котеловский (25-я минута). В серии послематчевых бросков победу гомельчанам принес Станислав Кучкин.-0-
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