Холодная погода сдерживает развитие озимых зерновых - Белгидромет

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холодная погода с заморозками сдерживает прорастание зерна, появление всходов и дальнейшее развитие озимых зерновых культур, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По последним данным наблюдений, на большей части территории Беларуси верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в умеренно влажном состоянии. Однако во многих районах Брестской, на юге Гродненской области сохраняется слабое увлажнение. По сведениям метеостанций в Бресте, Дрогичине и Брагине, на глубине 10 см почва по-прежнему сухая, что осложняет зяблевую обработку почвы и завершение сева озимых зерновых.

"Продолжительность периода "посев-всходы" увеличилась до полутора-двух недель. Озимые зерновые культуры, посеянные в первой половине сентября в районах, где в это время наблюдался достаток почвенной влаги, взошли. На самых ранних посевах появился третий лист", - рассказали в Белгидромете.

В ближайшие дни из-за сохранения пониженного температурного режима на большей части территории страны агрометеорологическая обстановка существенно не изменится. Сухая погода позволит поддерживать хорошие темпы уборочных работ. "Вместе с тем из-за угрозы заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию. Поврежденная низкими температурами кукуруза, предназначенная на силос, должна быть убрана в первую очередь", - отмечают агрометеорологи.-0-