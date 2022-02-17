Хоменко: каждую жалобу от населения необходимо рассматривать как чрезвычайное происшествие

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждую жалобу от населения необходимо рассматривать как чрезвычайное происшествие, заявил министр юстиции Сергей Хоменко на совещании по итогам рабочей поездки, в ходе которой он посетил органы и организации системы Минюста Бреста.

В программе посещения были встречи с трудовыми коллективами главного управления юстиции облисполкома, отделов принудительного исполнения, Брестского филиала РУП "БелЮрОбеспечение", государственного архива области, Брестской областной нотариальной палаты, Брестской областной коллегии адвокатов. Сергей Хоменко ознакомился с условиями размещения судебных исполнителей, обсудил вопросы, связанные с принудительным исполнением судебных решений и других документов, оперативности взыскания денежных средств, изучил практику работы.

"Что касается поступающих жалоб от населения, то подход должен быть единым: каждую рассматривать как чрезвычайное происшествие и предпринимать все необходимые действия для решения вопросов, которые ставят граждане. Нужен государственный подход должностных лиц к обращениям людей. Главное - внимательное отношение к людям и оперативное рассмотрение их проблем", - отметил министр юстиции.

Во время встречи отмечалась особая важность совершенствования службы одного окна. Министерство юстиции изучает и анализирует деятельность этой службы. Как сообщила начальник главного управления юстиции облисполкома Инна Савенок, проведены мониторинги всех служб "одно окно" городских, районных исполнительных комитетов Брестской области, администраций районов Бреста. На систематической основе оказывается необходимая методическая помощь, проводятся семинары, проверки.

Говоря о предстоящем референдуме, Сергей Хоменко подчеркнул, что каждый должен принять участие в этом общественно-политическом событии. Во время работы по правовому просвещению не только в органах юстиции, но и в трудовых коллективах, по его словам, следует доводить населению важность и необходимость предстоящих изменений в жизни государства.

Обращаясь к представителям архивных учреждений, министр отметил, что в Год исторической памяти основные усилия следует сосредоточить на поиске, опубликовании и обеспечении доступности документов, раскрывающих героическое прошлое белорусского народа и факты геноцида в период немецко-фашистской оккупации.

В завершение встречи министр юстиции поблагодарил коллектив главного управления юстиции, работников адвокатуры и нотариата за государственный подход к решению поставленных задач, в первую очередь направленных на соблюдение прав и законных интересов граждан.-0-