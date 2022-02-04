Хоменко о референдуме: каждый должен понимать высочайшую ответственность за будущее страны

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый гражданин Беларуси должен понимать высочайшую ответственность за будущее страны, заявил министр юстиции Сергей Хоменко сегодня на заседании коллегии Министерства юстиции, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что коллегия проходит в весьма значимый для республики период. Белорусская общественность на основе анализа международной, политической, социально-экономической обстановки и задач, поставленных главой государства в Послании народу и Национальному собранию, сосредоточила свои усилия на качественной подготовке и проведении республиканского референдума по вопросу изменений и дополнений в Конституцию.

"В этой ситуации каждый из нас, безусловно, должен понимать высочайшую степень ответственности и как гражданина, и как руководителя за качество выполнения своих обязанностей, а в конечном итоге - за будущее нашей страны", - сказал Сергей Хоменко, обращаясь к участникам коллегии.

В контексте конституционной реформы прогнозируется существенный рост нагрузки на структуры нормотворчества и экспертизы. "В ближайшее время этот вид деятельности будет нашим фронтом", - добавил он.

При этом первоочередного внимания требует участие специалистов министерства в разработке закона о гражданском обществе, заметил Сергей Хоменко.

Участники коллегии озвучили предложения для совершенствования деятельности нормотворческих управлений, выработки действенных мер, направленных на единообразное применение всеми государственными органами нормотворческих правил и процедур.-0-

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