Хоменко: принципа одного окна должны придерживаться все госорганы

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принципа одного окна должны придерживаться все государственные органы. Об этом заявил министр юстиции Сергей Хоменко в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Говоря о сфере адвокатуры, необходимо помнить, что на чужом горе наживаться не надо. В некоторых случаях отдельные представители, меньшая часть, действительно забыла, что при человеческом горе надо помогать, а не набивать собственную мошну, - подчеркнул Сергей Хоменко. - В последних поправках к закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" упорядочена деятельность адвокатских контор и бюро. Кроме того, определен и расширен круг лиц, которые могут воспользоваться бесплатными услугами представителей адвокатуры".

По его словам, в настоящее время ведется активная подготовка к проведению семинара-совещания под руководством Администрации Президента. "Один из вопросов, касающийся дальнейшего развития, - обмен опытом в решении вопроса по цифровизации и соблюдению принципа одного окна. Этот принцип нужно рассматривать более широко. Он касается не только исполкомов, но и всех республиканских органов, которые задействованы в административных процедурах. Там должны понимать, что любой человек, обратившийся за каким-либо справочным материалом, должен максимально быстро его получить. Причем отдельные вопросы гражданин должен решать, не выходя из собственного жилища", - отметил министр.-0-