Хоменко: следует развивать информационные технологии при регистрации субъектов хозяйствования

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Сергей Хоменко поставил задачу развивать информационные технологии при регистрации субъектов хозяйствования. Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии Министерства юстиции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача по развитию информационных технологий при регистрации субъектов хозяйствования - направление сосредоточения усилий в этой сфере", - сказал Сергей Хоменко.

Он подчеркнул, что наблюдается востребованность электронных услуг в сфере регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования: количество представленных в электронном виде документов возросло в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Для вовлечения еще большего числа граждан в электронные процедуры должна быть возможность использовать ключ электронной цифровой подписи, размещенный на ID-карте.

Министр отметил, что в 2021 году управление Единого государственного регистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей занималось сопровождением находящегося в правительстве проекта закона "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования". Этот проект предусматривает прогрессивные и актуальные новации. В этом году работа будет продолжена, добавил Сергей Хоменко.-0-