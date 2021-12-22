Хоменко: совершенствование службы "одно окно" нацелено на своевременную реализацию прав граждан

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование службы "одно окно" нацелено на своевременную реализацию прав граждан, заявил журналистам министр юстиции Сергей Хоменко на полях республиканского семинара "Лучшие практики функционирования службы "одно окно", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшнее мероприятие имеет своей целью добиться единообразного понимания всеми участниками процесса, которые работают в системе "одно окно", как должна функционировать эта служба, - сказал Сергей Хоменко. - Сегодня презентованы лучшие районные исполкомы. Более того, мы с командой Министерства юстиции, Мингорисполкома, Миноблисполкома показали, как это должно быть реализовано во всех районах нашей республики".

По словам министра, проводимая работа направлена на то, чтобы граждане Беларуси могли своевременно пользоваться своими правами.

Самое пристальное внимание на семинаре было уделено развитию информатизации в сфере осуществления административных процедур, отметил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач. Он подчеркнул, что в ходе выполнения предыдущей госпрограммы по развитию цифровой экономики был модернизирован программный комплекс "Одно окно". Это позволило увеличить количество выполняемых в электронном виде административных процедур, в том числе с использованием этого комплекса и других государственных электронных ресурсов. Сегодня гражданин, обратившись в службу "одно окно", может получить широкий спектр различных административных процедур.

Актуальность и важность темы семинара продиктована определением этого направления работы как одного из ключевых в стране. Глава государства неоднократно отмечал, что создание условий для обеспечения нормальной жизнедеятельности граждан, повышения качества оказания услуг населению - первоочередная задача местных исполнительных и распорядительных органов.

Семинар носил выездной характер с презентацией служб "одно окно" администрации Заводского района Минска и Минского районного исполнительного комитета.

В пресс-службе Минюста добавили: регулярно проводимый мониторинг работы служб "одно окно" показывает, что для повышения качества работы с населением с учетом поручений Президента Александра Лукашенко по дебюрократизации государственного аппарата сделано многое. Главой государства отмечалось, что с самой лучшей стороны зарекомендовала себя служба "одно окно" там, где она по-настоящему создана.

За достигнутые успехи в 2021 году отдельные коллективы служб "одно окно" награждены благодарностями министра юстиции. Отмечены службы Дрогичинского, Оршанского, Мозырского, Сморгонского, Горецкого, Слуцкого райисполкомов и администрации Фрунзенского района Минска.-0-