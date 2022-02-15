Хоменко: уроки исторической памяти для некоторых государств прошли даром

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроки исторической памяти для некоторых государств прошли даром, заявил министр юстиции Сергей Хоменко сегодня на мероприятии в Минюсте, приуроченном ко Дню памяти воинов-интернационалистов, сообщает БЕЛТА.

Сергей Хоменко рассказал молодым работникам, что сегодня вспоминают не только участников боевых действий на территории Афганистана. "Десятки горячих точек на карте мира стали уроком исторической памяти для народов бывшего Советского Союза, отразились болью в сердцах и слезами скорби в семьях многих наших соотечественников. Но для ряда зарубежных государств эти уроки, видимо, прошли даром. Об этом ярко свидетельствует сегодняшнее нагнетание военно-политической обстановки вокруг границ Союзного государства Беларуси и России, "назначение даты вторжения" на территорию нашей южной соседки", - сказал министр.

Торжественно-траурные и патриотические мероприятия, приуроченные к выводу советских войск из Афганистана, проходят по всей стране. Министерство юстиции, органы и организации, входящие в его систему, не остаются в стороне. К слову, из более чем 30 тыс. уроженцев Беларуси, проходивших службу в Афганистане, немало тех, кто связал свою дальнейшую судьбу и профессию с органами юстиции, нотариатом и адвокатурой. От имени министра в их адрес направлены письма со словами благодарности за подвиг и мужество, проявленные при выполнении приказа Родины. Во всех регионах проходят чествования действующих и бывших работников, исполнявших интернациональный долг.

На памятное мероприятие в центральный аппарат Министерства юстиции сегодня был приглашен директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела Андрей Рыбаков, участвовавший в событиях тех лет. В начале встречи был продемонстрирован фильм, основанный на воспоминаниях участников Афганской войны, проходивших в тот период службу в вооруженных силах и в рядах органов внутренних дел. После просмотра фильма Андрей Рыбаков поделился воспоминаниями, чувствами и атмосферой, царившей среди военнослужащих 40-й армии. Он рассказал, что, когда они прибыли в Афганистан, поначалу было не страшно. "Страшно стало после первых разрывов мин и снарядов, автоматных очередей. Но страшно не за себя, а за родителей - как они будут жить дальше, если тебя убьют", - сказал он.

Как руководитель одного из ведущих архивных учреждений страны, Андрей Рыбаков отметил, что события той войны недостаточно представлены в государственных архивах Беларуси. Значительная масса кино- и фотоматериалов находится на руках у ветеранов и редко попадает в музеи, на специализированные выставки для всеобщего обозрения, а ведь первоисточники помогают сохранить историческую правду и передать ее будущим поколениям.

По окончании мероприятия Сергей Хоменко вручил Андрею Рыбакову памятный адрес и наручные часы с символикой Министерства юстиции.-0-