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Хор юных экоменов и фильм о спасении планеты: как участники конкурса "Героям петь легко" удивляли жюри

Общество 28.11.2018 | 14:20

Внести свой вклад в спасение планеты от мусора под силу каждому из нас. Для этого достаточно лишь обрести полезную привычку собирать мусор раздельно. И лучше формировать ее с детства. Именно такую задачу ставили перед собой организаторы республиканского экологического конкурса "Героям петь легко" на лучший видеоклип о пользе раздельного сбора мусора, который проходил среди белорусских школ с мая по 31 октября. На приглашение откликнулись школы со всей страны: организаторы получили от участников конкурса более 400 видеоклипов.

"Условия участия в конкурсе были непростыми, - отмечает председатель конкурсной комиссии директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич. - Сначала педагогам нужно было на специально разработанном видеоуроке обучить школьников правильному обращению с отходами, а уже после вместе с ними приступить к созданию клипа - придумать идею, сценарий, отрепетировать, снять и смонтировать видео. У школ-участниц были очень разные технические возможности для съемок клипа, но абсолютно всем удалось донести до зрителей основную идею конкурса".

В настоящее время жюри оценивает конкурсные работы. Главные критерии - качество исполнения песни "Чтобы планету нам спасать", на которую было предложено снять клип, оригинальность идеи и качество клипа, информативность и убедительность.

Жюри признается, что сделать выбор непросто: все участники подошли к делу творчески. Клипы получились разные по исполнению и формату - настоящие мини-фильмы с продуманными сюжетами и историями, школьные спектакли. Некоторые школы даже использовали квадрокоптеры, чтобы сделать необычные, захватывающие кадры. Чтобы сюжеты получились интересными и убедительными, ребята посетили полигоны отходов, линии сортировки, пункты заготовки вторичного сырья. "Главное, что участники уловили основной посыл нашей кампании "Героем быть легко" и в своих клипах показали, что маленькие дети могут влиять на взрослых, обучать их правильному отношению к отходам. Все конкурсные клипы будут помогать нам в информационной работе с жителями Беларуси", - комментирует Наталья Гринцевич.

Добрые дела доступны всем

Гомельская средняя школа №40 удивила количеством участников: на крыльце школы песню "Чтобы планету нам спасать" исполнил целый хор юных экоменов. Тем самым ребята показали, что проблема раздельного сбора мусора актуальна для всех. Ведь чем больше людей освоят экологичный способ обращения с бытовым мусором, тем меньше отходов будет скапливаться в окружающей среде.

"В нашем учебном заведении октябрь прошел под знаком "Школы юных экоменов". Работа заключалась в разъяснении целей и задач педагогам, проведении информационных часов, съемке видео и монтаже роликов. Занятия посетили 212 школьников - учеников первых-пятых классов, - рассказывает творческий руководитель, учитель английского языка средней школы №40 Надежда Лашенко-Казакова. - Мы считаем проект важным и полезным, ведь любые привычки лучше всего формируются в детском возрасте. Многие ребята теперь объясняют важность раздельного сбора отходов своим родителям".

Участники конкурса из Учебно-педагогического комплекса ясли-сад-средняя школа деревни Новое Поле Минского района рассмотрели проблему раздельного сбора мусора с разных сторон. Маленький герой мини-фильма сделал много полезных дел: убрал и рассортировал мусор, сдал его в пункты приема и полученные деньги потратил на корм животным. Сюжет получился очень трогательным и глубоким. Ролик показывает, что делать добрые дела легко и приятно, это под силу каждому из нас.

Маленькие экомены спешат на помощь

В средней школе №12 города Новополоцка на время съемок видеоклипа поселился настоящий супергерой, который мотивировал ребят на раздельный сбор мусора. Идея создания социального видеоролика заинтересовала ребят разного возраста, поэтому в клипе заняты учащиеся как начальных, так и старших классов. Героем нашего времени может стать любой - для этого нужно заботиться об экологии, собирая бытовые отходы раздельно.

"Наши дети давно знакомы с проблемой раздельного сбора мусора, поскольку школа является Ресурсным центром комплексной поддержки экологического образования и имеет большой опыт в реализации экопроектов, направленных на ресурсосбережение и охрану природы. Участие в подобных конкурсах позволяет сформировать у детей бережное отношение к природе, культурным ценностям, воспитать ответственность за состояние окружающей среды", - делится мнением педагог-организатор новополоцкой средней школы №12 Маргарита Феженко.

Сортировка мусора - это не магия

Учащиеся средней школы №18 города Гродно в очередной раз доказали: сортировать мусор можно без применения магической силы. По сюжету видеоролика на страже порядка стоят маленькие экомены, которые с легкостью справляются с горами несортированных отходов, разделяя их по специальным контейнерам. Герои клипа убеждены: чтобы спасти планету от мусора, не нужно обладать сверхъестественными способностями, необходимо лишь обрести привычку жить ответственно и рационально.

Аналогичную идею донесли учащиеся Стригинской средней школы Березовского района. В основу клипа легла интерактивная сказка-путешествие "По тропам Споровского заказника", которую для ребят подготовили педагоги. Главная изюминка клипа - исполнение песни "Чтобы планету нам спасать" на белорусском языке.

"Наша школа расположена на территории Споровского заказника, дети находятся в постоянном общении с природой, поэтому важным направлением воспитательной работы является экологическое образование. Педагоги стараются показать ребенку, как беречь окружающую среду. В процессе подготовки к конкурсу мы рассказывали ребятам о раздельном сборе мусора, о пользе переработки отходов, а они донесли эту информацию до своих родителей, родственников, соседей", - рассказала учитель географии и биологии Стригинской средней школы Ирина Побожная.

Проект получился по-настоящему масштабным: вслед за школами инициативу поддержали белорусские артисты и блогеры, запустив в соцсетях челлендж под хештегом #героямпетьлегко. Амбассадоры конкурса Денис Дудинский и Катерина Раецкая сняли ролик, в котором телеведущая становится эковумен. Эстафету подхватила группа "Тяни-Толкай" - в их клипе появился огромный макет земного шара. Участник шоу "Голос" Габриэль Купатадзе и певица Дария исполнили песню вместе со своими детьми. Анастасии Тиханович помогли маленькие артисты вокальной школы "Белый парус". Кавер-бэнд "Июль" спел о спасении планеты от мусора под гитару, а блогеры Павел Станкус и Валерия Фадеева представили свой вариант исполнения под аккомпанемент укулеле и детского ксилофона.

В ближайшее время жюри объявит победителей конкурса. Призовые места займут четыре школы - они получат ценные подарки от организаторов конкурса и супергероя Экомена. Однако с учетом большого количества конкурсных заявок победителей может оказаться больше. Церемония награждения состоится в период с 1 по 17 декабря.

Информационный партнер проекта - Белорусское телеграфное агентство.-0-

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Теги
конкурс, отходы, школы
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