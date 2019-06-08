"Хор Турецкого" планирует выступить в Минске 3 июля

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. "Хор Турецкого" планирует 3 июля выступить с концертом в Минске в честь 75-летия освобождения Беларуси. Об этом сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" руководитель всемирно известного российского коллектива Михаил Турецкий, сообщает БЕЛТА.

"У нас есть график. В нем 3 июля стоит именно Минск, потому что 75 лет назад произошло освобождение Беларуси от фашизма. Хотим весь город собрать и спеть вместе любимые песни Победы", - сказал Михаил Турецкий. Еще один его коллектив 12 июля выступит в Витебске. "Что касается "Славянского базара", в этом году туда едут наши Soprano. Очень любим "Славянский базар", его атмосферу, прогуляться", - подчеркнул Народный артист России.

По словам Михаила Турецкого, он каждый раз с удовольствием приезжает в Беларусь. "Я только позитив чувствую. Замечаю и в России, и в Беларуси большой подъем именно качества жизни. Восхищаюсь достижениями республики и ее уверенностью в завтрашнем дне", - добавил он.

Также руководитель всемирно известного коллектива рассказал о секретах покорения публики. "Чтобы зарядить людей, нужно спеть им что-то, с чем они ассоциируют Россию, российское искусство. Но есть еще какие-то песни, которые могут быть в качестве музыкального сюрприза. Например, "Каляда" на белорусском языке. "Беловежская пуща" - считаю, что это хит всех времен и народов: в зале по всему миру замирают люди, кричат "Браво", - отметил Михаил Турецкий.

Говоря о предстоящих II Европейских играх в Минске, он выразил уверенность, что мультиспортивный форум пройдет на высоком уровне, иностранным гостям понравится в Беларуси. "Здесь гостям рады, всегда так было. Думаю, наверняка, в один из дней заскочу сюда и приобщусь к празднику. Это будет для меня в удовольствие", - резюмировал Михаил Турецкий.-0-