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03 февраля 2020, 12:51

Хоронеко стал новым гендиректором Национального аэропорта Минск

Фото из архива
Фото из архива

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вячеслав Хоронеко назначен новым руководителем Национального аэропорта Минск. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.

По ее информации, нового генерального директора представили сегодня коллективу аэропорта министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.

Ранее Вячеслав Хоронеко занимал должность заместителя гендиректора по техническому развитию Национального аэропорта Минск, а также исполнял обязанности гендиректора аэропорта после того, как пост руководителя покинул Дмитрий Меликян.

Как отметили в пресс-службе, среди приоритетных задач нового руководителя - наращивание объемов обслуженных пассажиров, воздушных судов и обработанного груза для обеспечения прибыльной и рентабельной работы аэропорта. Новому гендиректору предстоит и далее повышать конкурентоспособность минского аэропорта, привлекать новые иностранные авиакомпании, открывать новые направления, увеличивать частоту полетов и процент стыковочных рейсов. Кроме того, Вячеслав Хоронеко будет в своей работе ориентироваться на дальнейшее развитие производственной базы предприятия и модернизацию основных средств, обеспечение авиационной безопасности и безопасности полетов, завершение реконструкции аэродрома Орша.

На новом посту Вячеславу Хоронеко предстоит сосредоточиться на реконструкции первой взлетно-посадочной полосы, строительстве нового пассажирского терминала, организации железнодорожного сообщения с Минском, а также росте эффективности работы Национального аэропорта Минск. Будет и далее повышаться уровень сервиса для пассажиров и авиакомпаний, подчеркнули в пресс-службе минского аэропорта.

Национальный аэропорт Минск предоставляет весь комплекс аэропортовых услуг. Здесь две искусственные взлетно-посадочные полосы, оснащенные современным оборудованием, что позволяет принимать воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях. Регулярные полеты из Национального аэропорта Минск выполняются по 55 международным воздушным трассам в Западную Европу, на Ближний Восток и в другие регионы.-0-

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