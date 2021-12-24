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24 декабря 2021, 21:10

Хоровод нон-стоп и снежный кросс: "Белая Русь" проведет новогодний праздник в Минске

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация "Белая Русь" 29 декабря проведет городской праздник "В Новый год - с "Белой Русью", сообщили БЕЛТА в городской организации "Белая Русь".

В Центральном детском парке имени М.Горького будут работать концертные, игровые и интерактивные площадки. В программе - концерт "Новый год к нам мчится", "Хоровод нон-стоп", зимние забавы, снежный кросс, конкурс на лучшего снеговика, квест-игра и новогодний флешмоб. Попробовать свои силы можно будет на аттракционах "Меткий стрелок", "Веселые санки", "Перетягивание каната", "Хоккеисты" и "Снайперы". Подготовят для детворы и солдатскую кашу. И конечно же, с наступающим Новым годом поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Праздник станет частью республиканской благотворительной акции "Наши дети", которая проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го.-0-

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