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15 марта 2020, 15:50

Хотим донести белорусские национальные мотивы до европейского зрителя - VAL

Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2020" в Роттердаме представит проект VAL в лице Валерии Грибусовой и мультиинструменталиста Владислава Пашкевича. Дуэт будет покорять европейского зрителя белорусскоязычной песней "Да вiдна". Исполнители впервые принимали участие в национальном отборе на песенный форум и уверены, что победить им помогла поддержка близких и команды. Корреспондент БЕЛТА узнала у Валерии и Владислава, как идет подготовка к "Евровидению" и претерпит ли какие-либо изменения их песня и номер.

- Как у вас возникла идея поучаствовать в нацотборе на "Евровидение"?

- Валерия: идея вынашивалась несколько лет. И вот спустя 4 года существования нашего проекта посчитали, что созрели. Появилась хорошая песня, совпали звезды и мы решили, что в нынешнем году должны это сделать.

- Как вам кажется, что помогло победить? Удачная песня, яркий номер, совпавшие звезды, как вы сказали...

- Владислав: здесь сошлось все. Мы уже довольно опытные музыканты и примерно представляли, какой музыкальный материал может подойти, а какой - нет. Как-то все удалось прочувствовать. Поэтому и такой результат.

- На этот раз в национальном отборе преобладали англоязычные песни, но вы решили выступать с композицией на белорусском языке. Почему?

- Валерия: нести национальную культуру - это красиво. И когда появились наброски, поняли, что самое лучшее звучание будет именно на родном языке. Другие языки в принципе не ложились. Поэтому и песня написана в куплетно-вариационной строфе с традиционными славянскими приемами.

- Какова композиционная история вашего номера?

- Владислав: в ее основе лежит любовный треугольник. Девушка вышла замуж не по любви, потом она встречается ночью со своим любимым...

- Валерия: в номере заложена идея про женскую долю. А вообще женщины вправе сами выбирать, с кем им быть счастливыми. Хорошо, что сейчас в современном мире так и происходит.

- Изменится ли песня к "Евровидению"? Не планируете добавить английские слова?

- Владислав: слова точно не изменятся, а вот номер наверняка - появится интересная графика. Сейчас мы в поиске режиссера, который поможет все это воплотить.

- Нет ли боязни, что европейский зритель не поймет ту историю, которую вы хотите донести песней?

- Владислав: сделаем все возможное, чтобы зритель понял и прочувствовал смысл песни. В этом и заключается задача режиссера. Очень рассчитываем, что он справится.

- Валерия: в песне главное - посыл. Вы же не всегда знаете, о чем та или иная зарубежная песня, не начинаете сразу стараться перевести ее слова. Главное - эмоции. И мы постараемся их донести.

- У вас был очень оригинальный и запоминающийся образ на нацотборе. Чем планируете удивлять европейского зрителя?

- Валерия: все в процессе обсуждения и будет зависеть от концепции номера. Что касается дизайнеров, то этот вопрос прояснится ближе к маю. Пока наша команда формируется. Но уже сейчас можно однозначно сказать, что продолжим сотрудничать с Катей VEDOVKA - это белорусский дизайнер. Она делает прекрасные аксессуары. Головной убор, который был на мне на финальном гала-концерте, - ее творение, серьги тоже.

- То есть какой-нибудь оригинальный аксессуар в Роттердаме точно увидим?

- Валерия: конечно. Но все еще в работе.

- До конкурса останется меньше двух месяцев. Приступили ли к репетициям?

- Валерия: сейчас мы не себе принадлежим, а журналистам, зрителям, слушателям. У нас каждый день по несколько интервью.

- Владислав: также участвуем в съемках дневников "Евровидения". А репетиции начнутся, когда появится режиссер и будет понятно, что в номере должно происходить.

- В каких городах запланированы ваши промоконцерты?

- Владислав: конечно, у нас должен быть большой промотур, но сейчас из-за коронавируса под вопросом некоторые города. Организационными вопросами занимается Белтелерадиокомпания.

- Валерия: как планировалось, мы должны представить композицию в Москве, Тель-Авиве, Амстердаме, возможно, в Лондоне.

- Удалось ли послушать композиции других конкурсантов? Как на их фоне оцениваете свои шансы?

- Владислав: ни с кем себя не сравниваем, потому что любое сравнение пагубно сказывается. В данной ситуации хочется быть лучше всех, насколько это возможно. Но в целом мы оценили почти все номера, больше всего нам нравится песня литовской поп-группы The Roop.

- Кто-то делает упор на яркий номер, кто-то старается эпатировать публику. Что для вас главное во время выступления?

- Валерия: будем делать акцент на современной белорусской музыке. Хотим донести белорусские национальные мотивы до европейского зрителя. И будем сами собой в первую очередь.

- Белорусская делегация уже 1 мая отправится в Роттердам. Ждете этого дня?

- Владислав: конечно, но пока еще надо решить очень много вопросов. Когда все будет в порядке, тогда будем готовы к вылету и достойному представлению страны. А сейчас много переменных, которые не от нас зависят и находятся в процессе ожидания.

- Какую вы перед собой ставите конечную цель?

- Валерия: для нас главное выступить так, чтобы мы сами от этого кайфанули, чтобы нам не было за себя стыдно. Мы сделаем все возможное, чтобы достойно представить страну.

- Кто в вашем дуэте заводила?

- Владислав: все всегда решаем вместе. Конечно, бывает кто-то один идею подаст, второй может не согласиться или наоборот. В данном случае Лерочка уговаривала меня на "Евровидение". Появились наброски, удалось песню немножко развить, тогда стало понятно, что стоит попробовать.

- И какие ваши дальнейшие планы?

- Владислав: хочется сделать большой альбом и много синглов из него. Но на данный момент нет времени этим заниматься, отнимает подготовка к "Евровидению", а за новый материал нужно садиться со свежей головой.

- Валерия: поэтому создание альбома пришлось отложить.

- Прибавилось ли после победы в национальном отборе у вас поклонников и фанатов?

- Владислав: определенно, намного стало больше. Надеемся, что им понравятся другие наши песни, они смогут приходить на концерты и открывать для себя что-нибудь новое.

- Многие исполнители утверждают, что во время выступления всегда ощущается поддержка близких людей и публики. Во время нацотбора прочувствовали это на себе?

- Валерия: согласна. У нас группа поддержки была самая большая - 123 человека, которые были в студии. Поддержка рождает успех, поддержка - сила, это очень важно. Поэтому хочется призвать белорусов, несмотря на то, что они не голосуют, поддержать нас в Роттердаме и максимально послать положительные флюиды.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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