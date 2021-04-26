Хотите получить доход и выиграть автомобиль? Тогда вам в Белагропромбанк

4 квартиры, 11 автомобилей, 13 денежных сумм по 100 тысяч белорусских рублей и более 150 поощрительных денежных призов с октября прошлого года подарил Белагропромбанк своим вкладчикам из разных уголков Беларуси, улучшив благосостояние и финансовый потенциал многих семей. Дарить подарки банк продолжит и далее – в преддверии своего 30-летия банк проведет еще не один розыгрыш и не одну рекламную игру, участники которых получат возможность порадовать себя хорошим доходом и неожиданным выигрышем!

– Играйте и не сомневайтесь – это мое напутствие всем, кто думает, оформлять вклад в Белагропромбанке или нет, – поделилась своими искренними эмоциями от победы в рекламной игре "Авторалли призов", которая идет прямо сейчас, вкладчик Белагропромбанка Валентина Мойсеенко. Она теперь признана самой удачливой в своей семье. – Мне 59 лет, я на пенсии, занимаюсь домашним хозяйством и внуками. Я не ожидала, что обычный поход в банк обернется для меня такой удачей. Нам сказали, что проходит рекламная игра, в которой можно выиграть автомобиль. Мы не сразу согласились, а подумали неделю. Но решились, оформили вклад и ждали розыгрыш. Узнала я о победе в прямом эфире программы "Юбилейный хит-парад". Эмоции такие, что их можно только почувствовать, объяснить нельзя!

А Василий Костенок, который также выиграл автомобиль, всегда был уверен, что удача – дама капризная, и вряд ли вклад в банке обернется для него невероятной удачей. Но сейчас он другого мнения:

– Мне 49 лет, я работаю в сельском хозяйстве кладовщиком. Да, не часто бывают такие события в жизни. Мы рады всей семьей. Вкладчикам Белагропромбанка я желаю успехов и веры в победу!

– Наши победители на своем опыте показали, что удача может проявить себя неожиданно. И это является не только результатом удачливости человека, но прежде всего его умения грамотного распорядиться сбережениями. Здесь работает именно финансовая грамотность наших клиентов: с умом просчитываешь свой доход и получаешь шанс во много раз умножить свой финансовый результат, – комментирует операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова.

В настоящее время вкладчики банка действительно имеют уникальную возможность получить не только доход от денежных вложений, но и крупный приз. Участвуя в рекламной игре "Авторалли призов", можно выиграть автомобиль Geely Emgrand X7 Luxury. В ближайшие полтора месяца будет разыграно еще 6 авто и 20 крупных денежных призов.

– Храните деньги на банковском депозите, на сегодня это самый надежный способ сбережения и приумножения средств. Ставки по рублевым и валютным депозитам растут, кроме того, банк гарантирует вкладчикам полную сохранность и возмещение денежных средств независимо от суммы и срока их хранения, – отмечает Анна Свистунова. – Хочу сделать акцент на вкладах сберегательной линейки "Сплошные плюсы", предоставляющей широкий выбор по условиям хранения денежных средств. Из вкладов с высокой доходностью стоит обратить внимание на безотзывные вклады "Плюс к стабильности" и "1 плюс 1" в белорусских рублях. На сегодня ставки по этим депозитам в зависимости от срока хранения составляют от 14,5 до 16,5% и 16% соответственно.

Любой из вкладов Белагропромбанка можно оформить в онлайн-режиме, не посещая банк. В этом случае вкладчик получает дополнительную капитализацию и, кроме прочего, возможность контролировать начисление процентов, остаток по счету, срок действия договора в Интернет-банкинге в течение всего срока действия договора.

В год своего 30-летия Белагропромбанк продолжит радовать своих вкладчиков новыми играми и акциями. Весь 2021 год наших клиентов ожидают крупные призы и подарки. У вас есть время, чтобы подумать, посчитать, проконсультироваться в банке и оформить вклад. Следите за новостями на сайте Белагропромбанка или звоните по номеру нашего Контакт-центра 136, чтобы узнать подробности.

ОАО "Белагропромбанк". УНП 100693551.

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