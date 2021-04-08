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08 апреля 2021, 09:00

Хотите скидку на квартиру? Корпоративная программа в Minsk World – для вас!

Как коллеги могут помочь улучшить жилищные условия? Дать деньги в долг? Или стать поручителем в банке? Неплохие варианты, но есть ещё лучше!

Вместе с коллегами можно воспользоваться корпоративной программой в многофункциональном комплексе Minsk World и получить специальные условия – цены и скидки – на покупку квартиры. Предложение действует не только для вас, но и для ваших ближайших родственников!

Более 200 организаций и крупных компаний уже стали нашими корпоративными клиентами!

Корпоративная программа Minsk World – это реальная выгода для сотрудников. Чтобы воспользоваться льготами, компания или предприятие должны стать её участником. Участие в программе – абсолютно бесплатное.

Чтобы узнать, является ли компания корпоративным клиентом Dana Holdings, а также получить информацию о том, как стать таким клиентом, можно обратиться в отдел корпоративных продаж по телефону 7675 (для мобильных операторов). Необходимо уточнить, сотрудником какой компании или организации вы являетесь, и попросить переключить на отдел корпоративных продаж.

Также получить консультацию можно непосредственно в корпоративном отделе, который находится в офисе продаж, рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 9:00 до 20:00).

По корпоративной программе могут проконсультировать и региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Всего несколько простых шагов и квартира со скидкой – ваша!

Корпоративное предложение действует для работников всех категорий и распространяется на все объекты многофункционального комплекса Minsk World. Только в этом году стартовали продажи квартир в 23 домах! Что вам нравится больше: тропический "Бора-Бора", гостеприимный "Баку" или изысканная "Вена"? Мы подберeм лучший вариант!

Лобби дома "Вальс" в квартале "Мировых танцев"
Лобби дома "Вальс" в квартале "Мировых танцев"
Лобби дома "Москва" в квартале "Евразия"
Лобби дома "Москва" в квартале "Евразия"

На участников корпоративной программы распространяются все прочие предложения застройщика. Это значит, что квартиру можно купить:

· за собственные средства

· в рассрочку от 12 до 100 месяцев

· с использованием партнёрской кредитной программы с ОАО "Белинвестбанк"

Пользоваться неограниченными возможностями собственной инфраструктуры Minsk World смогут абсолютно все жители комплекса. Детские сады и школы, поликлиники и медицинские центры, спортивные и игровые площадки, кафе и рестораны, магазины и торговые центры – всё это будет в вашем распоряжении!

Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр
Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр

Minsk World – исполняем мечты вместе!

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