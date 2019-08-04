Хотько о падеже скота на МТК под Горками - ситуация под контролем, она поправима

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в эфире телеканала СТВ прокомментировал ситуацию с падежом скота на молочно-товарном комплексе "Паршино" под Горками, сообщает БЕЛТА.

По словам руководителя ведомства, ситуация поправима. Здесь работают специалисты, в том числе и ветеринарные врачи. Что касается больного скота, то, как и на любой ферме, он здесь есть. "Это и зимовка, и нарушение кормления", - пояснил Анатолий Хотько. "Есть животные на лечении, поэтому их и выделили в отдельные группы. Сегодня используются в том числе энергетики для того, чтобы восстанавливать этих животных", - рассказал он, отметив, что ситуация находится под контролем.

В целом, по словам министра, убытие скота на уровне 20-30% считается нормальным. При этом, конечно же, фактор бесхозяйственности присутствует, как и нарушение технологии. Зачастую это связано с неопытностью руководящего состава. Так, к примеру, в одном из регионов из 200 хозяйств почти в 100 руководители имеют стаж до года. "Их надо учить, проводить семинары, что мы и делаем", - сказал Анатолий Хотько.-0-