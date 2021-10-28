Хренин: безопасность страны зависит от готовности армии к выполнению поставленных задач

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасность страны зависит от готовности армии к выполнению поставленных задач. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на полигоне Обуз-Лесновский во время оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

"Это важное заключительное мероприятие, которое позволяет нам подвести итоги, определить, чего мы достигли, увидеть недостатки и определить пути дальнейшего движения. Безопасность нашей страны во многом зависит от сильной армии, насколько она готова к выполнению поставленных задач. Вокруг этого принципа каждый год строится подготовка наших Вооруженных Сил. Завершающийся учебный год был годом боевой готовности, и самый главный результат - уровень боеготовности повысился. Ключевым мероприятием стало совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации "Запад-2021", которое проводилось как на территории России, так и у нас на пяти полигонах. Главнокомандующий дал высокую оценку тем результатам, которых мы достигли", - сказал Виктор Хренин.

Министр обороны отметил действия белорусских зенитчиков и летчиков на полигоне Ашулук Российской Федерации, где задачи были выполнены на отлично, а также ракетчиков на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, где выполнялись ракетные пуски из таких систем, как "Смерч", "Точка" и РСЗО "Полонез". По его словам, все пуски были проведены с оценкой отлично.

"Высокий уровень показали военнослужащие сил специальных операций, принимавшие участие в различных учениях как в рамках международного военного сотрудничества, так и на наших полигонах, и достигли очень высокого уровня готовности. 38-я Брестская отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада в этом году получила оценку отлично по итогам инспектирования главной военной инспекцией Вооруженных Сил", - подчеркнул министр обороны.

Виктор Хренин отметил возросшую деятельность армии в военно-патриотическом воспитании и привел многочисленные примеры мужества и героизма белорусов. "Хочется отметить возросшую в разы деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Идеология - это иммунная система нашего общества. В подтверждение этих слов хочется привести примеры проявления мужества и героизма нашими людьми, отметить наших героев - майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиту Куконенко, которые ценой своих жизней спасли жизни других, до последнего уводя самолет от жилых домов. Действия старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка из группы "А", который выполнил задачу ценой своей жизни, подвиг старшего лейтенанта Алексея Харламова, спасшего военнослужащего при метании боевой гранаты. Мальчика Рому, который спас своего брата, вытащив его из горящего дома. Это говорит о том, какие у нас люди", - констатировал он.-0-