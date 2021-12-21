Хренин: Генштаб и впредь будет интеллектуальным центром нашей оборонной системы

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном доме офицеров в Минске прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею Генерального штаба Вооруженных Сил, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В мероприятии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Виктор Гулевич, члены коллегии Минобороны, а также офицеры, ветераны и служащие Генерального штаба ВС.

"Развитие теории военного искусства, разработка новых форм и способов применения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований для вооруженной защиты государства - заслуга коллектива Генерального штаба", - сказал Виктор Хренин.

По его словам, время показало, что все направления военного строительства в Беларуси выбраны верно. "Сегодня мы имеем армию независимой суверенной страны, армию, являющуюся важнейшим фактором сдерживания. Подтверждением являются высокий уровень подготовки органов военного управления и войск, продемонстрированный в том числе в ходе проведенного совместного стратегического учения "Запад-2021". За этим стоит кропотливый труд офицеров и генералов Генерального штаба. Вы вправе этим гордиться", - заявил министр.

"Выражаю уверенность, что коллектив Генерального штаба будет и впредь достойно исполнять предназначенную ему роль интеллектуального центра оборонной системы, успешно справляясь со всеми задачами по обеспечению надежной обороноспособности нашей страны", - добавил Виктор Хренин.-0-