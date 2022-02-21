Хренин и Грызлов подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялась протокольная встреча министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Борисом Грызловым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны.
В ходе мероприятия стороны проанализировали текущее состояние сотрудничества, обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия с учетом национальных интересов и приоритетов.
Главой белорусского военного ведомства было отмечено, что сотрудничество в военной сфере между Беларусью и Россией носит стратегический характер, является неотъемлемой частью всего спектра двусторонних и многосторонних отношений и также играет важную роль в системе обеспечения военной безопасности Беларуси.
По окончании встречи обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в областях, представляющих обоюдный интерес.-0-