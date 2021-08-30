Хренин и Лукьянов обсудили потенциал военного сотрудничества Беларуси и России

Фото из архива
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялась встреча министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.
"Стороны обсудили основные направления военного сотрудничества, подчеркнули наличие значительного потенциала между Беларусью и Россией в военной и военно-технической областях, а также уверенность в перспективности дальнейшего двустороннего взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.-0-