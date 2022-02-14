Хренин и Резников обсудили шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся "болевые точки", а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе.

Во время разговора Виктор Хренин отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом. Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины.

Глава военного ведомства Украины Алексей Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия.

Виктор Хренин подчеркнул, что Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял: "Важная задача - не потерять братский народ Украины. Все поправимо - экономика, товарооборот, дипломатические отношения. Духовная связь наших народов не должна дать трещину. И мы не можем допустить разрыва братских связей между народами".

Министры обсудили проведение мероприятий подготовки Вооруженных Сил. И выразили уверенность, что данные мероприятия не несут угроз безопасности братским странам.

Главы военных ведомств обозначили конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия.

Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе.-0-