Хренин и Шойгу обсудили совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности СГ

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялись телефонные переговоры министров обороны Беларуси и России Виктора Хренина и Сергея Шойгу. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. В частности, совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности Союзного государства, подготовку к спланированным на следующий год совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки, мероприятия, посвященные памяти погибших советских воинов, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Министры обороны Беларуси и России поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством", - добавили в ведомстве.-0-