Хренин: можем оперативно сосредоточить группировку войск на любом участке направления

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Вооруженных Сил Беларуси достаточно инструментов для демонстрации готовности противостоять угрозам извне в случае необходимости. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин в передаче "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Обстановка (у границ Беларуси. - Прим. БЕЛТА) сложная. С другой стороны, мы видим, что она не несет угроз нашему государству. Однако все равно обстановка вызывает у нас обеспокоенность. Прежде всего тем, что на сегодняшний момент мы отмечаем в разы возросшее количество и интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки, проходящих на территории сопредельных с нашей страной государств, полетов боевой, разведывательной авиации. Что в этом году особо отмечено: полеты вдоль нашей границы стратегических бомбардировщиков В-52 с континентальной части Соединенных Штатов - с минимальным удалением от нашей госграницы до 30 км", - привел примеры Виктор Хренин.

По его словам, само наличие вооруженных сил, понятий их строительства и развития, мероприятий по мобилизационной готовности, боевой и оперативной подготовке - это уже комплекс мероприятий по сдерживанию возможных внешних угроз и демонстрация того, что страна готова их отразить. Это делается в том числе в рамках плановых учений, различных тренировок с органами госуправления и войсками, с союзниками.

"И еще есть один существенный инструмент сдерживания - это внезапные проверки. На любом участке направления мы можем за короткий промежуток времени сосредоточить необходимую нам группировку войск", - добавил Виктор Хренин.

Он отметил, что в течение последних 10 лет проведена большая работа, созданы силы немедленного реагирования. Подразделения готовы к выполнению задач как в сухопутных войсках, так и в ВВС, войсках противовоздушной обороны. Разведка, радиотехнические войска тоже не дремлют. "Вот весь наш ответ на те процессы, которые идут на территории сопредельных с нами государств", - заключил министр обороны Беларуси.

Говоря о противодействии угрозам внутри страны в виде деятельности тех или иных деструктивных элементов, он отметил особую роль армии, особенно в деле воспитания патриотизма как главного инструмента борьбы. "Что такое патриотизм? Это иммунная система, как у человека, - сказал Виктор Хренин. - Когда у нас в государстве это развито, то всем тем выпадам, которые происходят, попыткам перевернуть, изменить наш курс, еще что-то - наша иммунная система будет выдерживать. У нас эта система выстроена".

По его словам, в ВС тонко и скрупулезно занимаются воспитанием патриота, защитника Родины. "Но, к сожалению, в вооруженных силах служат только 20% молодых ребят, которые у нас есть", - подчеркнул Виктор Хренин. Отсюда и предложение по созданию республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Брестской крепости - чтобы как можно больше ребят 12-17 лет могли через историю глубже прочувствовать идею любви к Родине. Идея поддержана Президентом, Минобороны уже активно занимается деталями. Центр будет работать круглогодично и круглосуточно.-0-

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