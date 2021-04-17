Хренин: мы чувствуем ответственность за память о подвиге народа в годы ВОВ

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие чувствуют ответственность за память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин, который сегодня участвует в благоустройстве территории мемориального комплекса в Гродно во время республиканского субботника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минобороны.

"Сегодня офицеры, ветераны вооруженных сил, курсанты, суворовцы, все военнослужащие принимают участие в субботнике на мемориальных комплексах, местах воинских захоронений, на всех тех священных участках земли, которыми дорожит наш белорусский народ по всей стране. Мы чувствуем ответственность прежде всего за память о подвиге, трагической и героической судьбе нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Это сейчас особенно актуально, когда некоторые пытаются переписать историю. Но мы этого не допустим", - сказал Виктор Хренин.

По его мнению, в Год народного единства лучший способ отдать дань памяти - сделать что-то вместе. "Поэтому сегодня мы принимаем участие в благоустройстве мемориального комплекса на территории, где в годы Великой Отечественной войны располагался лагерь смерти - Шталаг 324. По неполным данным, за 1941-1942 годы здесь было уничтожено более 18 тыс. человек", - отметил министр.

"Сегодня в вооруженных силах особое внимание уделяется уважению традиций, преемственности поколений и мы видим, что на эти качества есть запрос в обществе. Мы со своей стороны готовы сделать все возможное, чтобы удовлетворить этот запрос", - резюмировал Виктор Хренин.-0-

Фото Минобороны