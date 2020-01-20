Хренин о приоритетах в новой должности министра обороны: основное - это люди

20 января, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Виктор Хренин, назначенный сегодня министром обороны, рассказал журналистам о приоритетах своей работы в новой должности, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко назначил новых министра обороны и начальника Генштаба Президент пояснил, что накануне принял решение назначить министра обороны Андрея Равкова государственным секретарем Совета безопасности и решил не затягивать с назначением нового руководителя военного ведомства.

"В первую очередь - работа с людьми. В обществе есть большой запрос на справедливость и честность, - подчеркнул Виктор Хренин. - Основное - это люди, сохранение кадрового потенциала, обучение личного состава тому, что необходимо на войне. Также стоит задача содержания и эксплуатации имеющейся на вооружении техники - она должна быть готова к применению".

"Если у нас будут готовые люди и будет техника, то нам никакая угроза не страшна. Поэтому на этих двух направлениях и будет сосредоточено основное внимание", - добавил руководитель военного ведомства.

Новый глава Генерального штаба Александр Вольфович также обозначил первоочередные задачи в работе. Он отметил, что хорошо знаком с деятельностью на этом посту, так как в течение нескольких месяцев исполнял обязанности начальника Генштаба. Для себя сделал вывод, что в работе не должно быть формализма. "Прежде всего объективность при оценке результатов и принятии решений. Забота о личном составе, создание нормальных условий для офицеров, прапорщиков, солдат, поддержание военных городков в надлежащем состоянии", - сказал Александр Вольфович.

По его словам, от планомерной, качественной работы Генерального штаба "будет зависеть успех в решении тех задач, которые стоят и перед министром обороны, и перед Вооруженными Силами в целом".-0-