Хренин о "Союзной решимости": мы никому не угрожаем, а просто тренируем свои войска

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы никому не угрожаем, а просто тренируем свои войска, заявил журналистам министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Учения проходят открыто. Накануне учений проведены два брифинга: для СМИ, аккредитованных военных атташе. Предоставлена возможность военным атташе наблюдать за ведением розыгрышей на различных участках действий, - сказал Виктор Хренин. - Мы ни в коем случае не угрожаем нашей соседней стране, а просто тренируем свои войска и смотрим, как можем обеспечить свою безопасность".

На втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, проходит совместное учение "Союзная решимость - 2022". Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Практические действия войск проходят на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Численность военнослужащих и количество техники, применяемой на учениях, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

По информации Министерства обороны, для работы на учении аккредитовано более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные средства массовой информации. Впервые для работы на учении приглашены белорусские блогеры и лидеры общественного мнения.

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