Хренин: патриотизм белорусского народа - национальное достояние

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотизм белорусского народа - национальное достояние, заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин перед торжественным собранием и праздничным концертом во Дворце Республики, посвященным Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Патриотизм белорусского народа - наше национальное достояние. В Беларуси нет ни одной семьи, чья история не была бы связана с защитой Отечества. Мы гордимся ратным трудом воинов Краснознаменного Белорусского военного округа, которые внесли значимый вклад в обеспечение безопасности государства, и подвигом воинов-интернационалистов, которые первыми в мире бросили вызов международному терроризму", - сказал Виктор Хренин.

Выступая во время торжественного собрания, министр отметил, что День защитников Отечества и Вооруженных Сил - один из самых почитаемых в Беларуси праздников. "В год 75-летия Великой Победы все мы отдаем дань памяти и уважения высочайшему подвигу народов СССР, нашего белорусского народа, внесших решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и спасение человечества, - заявил он. - С особой гордостью и уважением мы относимся к тем, кто сражался с оккупантами в составе партизанских отрядов и в рядах подпольного движения. Белорусское сопротивление фашизму не имеет равных в истории человечества".

Обращаясь к ветеранам в зале, министр подчеркнул, что их опыт, мужество и патриотизм являются верными ориентирами для современного и будущих поколений защитников Родины.

"Беларусь последовательно, проводя многовекторную миролюбивую внешнюю политику, по праву является донором безопасности, что признано мировым сообществом, - сказал Виктор Хренин. - К сожалению, сегодня в нашем регионе очевиден крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности. Имеет место рост военной опасности, в том числе для нашей страны. В этих условиях Беларусь принимает меры к обеспечению своей военной безопасности. В республике созданы Вооруженные Силы, отвечающие вызовам нового века. Созданы все системы, необходимые для их функционирования и выполнения необходимых задач".

Министр добавил, что на белорусской земле надежно обеспечены мир и стабильность. "Так будет и впредь. Это выбор белорусского народа, это результат социально-экономического развития нашей страны, создания надежной системы национальной, в том числе военной, безопасности", - резюмировал он.

Виктор Хренин пожелал участникам торжества, их родным и близким мира и добра, бодрости и оптимизма, новых успехов в воинской службе и труде на благо Беларуси.

Торжественное мероприятие во Дворце Республики объединило военнослужащих, ветеранов войн и Вооруженных Сил, представителей других силовых структур и органов государственного управления.

Поздравление Президента ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси зачитал государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков.-0-