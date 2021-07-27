Хренин примет участие в совещании министров обороны государств ШОС в Душанбе

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин примет участие в очередном совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Оно состоится 28 июля в Душанбе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В заседании примут участие главы оборонных ведомств государств - членов ШОС. C 2015 года Беларусь в организации имеет статус наблюдателя.

В соответствии с повесткой дня заседания стороны обсудят ряд вопросов в военной сфере, а также обменяются мнениями относительно вызовов и угроз региональной и международной безопасности государств - членов ШОС и мер по их нейтрализации.

Запланированы двусторонние встречи министра обороны Беларуси с рядом глав иностранных оборонных ведомств.-0-