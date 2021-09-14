Хренин примет участие в заседании СМИД, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным прибыла в Душанбе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Глава военного ведомства примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В рамках мероприятий стороны обменяются мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, подведут итоги деятельности организации в межсессионный период (2020-2021 годов), заслушают доклад министра иностранных дел Армении относительно приоритетных направлений деятельности в период председательства в страны в ОДКБ в 2022 году.

Повестками мероприятий предусмотрено обсуждение порядка 40 вопросов в военной, военно-технической и военно-научной сферах. Принятые в рамках встреч решения будут направлены на развитие военной составляющей организации.-0-