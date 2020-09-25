Хренин принимает участие в наблюдении за учением "Кавказ" в Астраханской области

Во время учения "Кавказ-2020". Фото ТАСС

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин принимает участие в наблюдении за основным розыгрышем активной фазы стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020" на российском полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"В отработке совместных действий в составе многонациональных группировок войск принимает участие батальонная тактическая группа отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси", - добавили в Минобороны.-0-