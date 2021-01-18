Хренин: страны Запада продолжают искать решение по "белорусскому выступу"

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Запада продолжают искать решение по "белорусскому выступу". Об этом заявил сегодня министр обороны Виктор Хренин во время доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как доложил Виктор Хренин, анализ оперативной и боевой подготовки в соседних с Беларусью странах говорит о том, что число таких мероприятий значительно растет. "И не только на территории стран Балтии и Польши, но и на территории Украины", - заметил министр. По его словам, эти, казалось бы, разрозненные по месту и времени, отрабатываемым вопросам, привлекаемым войскам учения говорят о том, что страны Запада продолжают искать решение по "белорусскому выступу".

"Одними из самых эффективных мероприятий противодействия возрастающей военной угрозе являются мероприятия стратегического воздействия. Исходя из этого, нами совместно с Министерством обороны Российской Федерации разработан замысел стратегического учения "Запад-2021", - сказал Виктор Хренин.

Александр Лукашенко поинтересовался замыслом учений, согласованы ли с российской стороной все нюансы. "Мы с Президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение", - сказал глава государства.-0-

Александр Лукашенко и Виктор Хренин

Белорусско-российское учение "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября