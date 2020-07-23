Хренин уверен в высоких результатах Беларуси на Армейских играх

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин встретился с участниками команд, которые представят Беларусь на Армейских международных играх в конкурсах "Танковый биатлон", "Суворовский натиск" и "Чистое небо", сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Все три сборные готовятся к состязаниям на полигоне Доманово. Здесь воссозданы учебные трассы и препятствия, которые конкурсантам предстоит пройти на АрМИ. Глава военного ведомства пообщался с командами, выразил уверенность в том, что белорусские военнослужащие покажут высокий результат на состязаниях.

"Отобраны лучшие военнослужащие по итогам конкурсов в своих воинских частях, командованиях. И рост уровня подготовки подразделений в целом для нас не менее важен, чем призовые места. По результатам, которые показывают белорусские военнослужащие в ходе Армейских международных игр, судят об уровне выучки всех Вооруженных Сил. Это имидж нашей армии, и мы будем за него бороться", - подчеркнул генерал-майор Виктор Хренин.

VI Армейские международные игры АрМИ-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября 2020 года. Будет проведен 31 международный конкурс, в том числе на территории Беларуси.-0-