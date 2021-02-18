Хренин: в 2021 году стартует новый этап развития территориальной обороны

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году стартует новый этап развития территориальной обороны. Об этом сегодня во время сбора с руководством областей на полигоне Гожский журналистам сообщил министр обороны Виктор Хренин, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на базе учебного центра 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады на полигоне Гожский под руководством министра обороны проходит сбор с председателями облисполкомов и Мингорисполкома, а также их заместителями и руководителями военных комиссариатов. Цель сбора - повысить уровень знаний руководства регионов в вопросах совместных действий в современных вооруженных конфликтах, а также совершенствовать навыки при обращении с оружием.

"Глава государства неоднократно подчеркивал важность придания всенародного характера защите нашей родины, основной формой которой и является территориальная оборона. Вопросам ее совершенствования, подготовки военного резерва, повышения эффективности стратегического сдерживания уделяется большое внимание. Создана многоуровневая система подготовки руководителей разного уровня, отвечающих за выполнение задач по территориальной обороне. И такие сборы, как показала практика, позволяют поддерживать на должном уровне их навыки, расширять знания, понимание вопросов территориальной обороны", - отметил Виктор Хренин. Он рассказал, что в 2021 году стартует новый этап развития территориальной обороны.

"Если говорить о планах, то в этом году планируется большое командно-штабное учение с территориальными войсками. Пройдет оно в июне на территории Брестской области. Главным же мероприятием, о чем говорилось и ранее, станет совместное стратегическое учение "Запад-2021", - рассказал Виктор Хренин. Он подчеркнул, что одной из действенных форм подготовки подразделений территориальной обороны остается проведение внезапных проверок. Сейчас в ней задействованы подразделения в Витебской области.

"Сегодня руководители местных органов власти действуют очень уверенно. Это говорит о том, что мы вышли на хороший уровень подготовки. Особо отмечу военнообязанных. Люди отрываются от своих повседневных обязанностей, выходят из зоны комфорта, в короткое время восстанавливают навыки и в целом во время сборов демонстрируют неплохую подготовку. Видно, что они заинтересованы в этом, у людей появляется чувство личной ответственности за защиту Отечества", - отметил Виктор Хренин. По его словам, эти примеры говорят о правильности выбранной в стране формы подготовки территориальной обороны.

Участники сбора на полигоне Гожский изучили порядок применения территориальных войск совместно с воинскими частями Вооруженных Сил и органами пограничной службы при охране участков госграницы, ликвидации незаконного вооруженного формирования. Прошли и занятия по проведения боевого слаживания воинских частей территориальных войск, предназначенных для обеспечения военного положения. Также участники сбора ознакомились с образцами вооружения и перспективными средствами связи сил территориальной обороны.

Завершится сбор подведением итогов деятельности руководства местных органов власти по совершенствованию территориальной обороны в 2020 году.

Сбор проводится ежегодно в разных областях страны. Он организован уже в седьмой раз.-0-