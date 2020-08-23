Хренин: в случае нарушения порядка в священных местах протестующие будут иметь дело с армией

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В случае нарушения порядка и спокойствия в священных местах протестующие будут иметь дело с армией, заявил министр обороны Виктор Хренин, сообщает БЕЛТА.

"В последней войне Беларусь потеряла каждого третьего. Практически была стерта с лица земли. В знак памяти, скорби и печали на нашей земле установлены тысячи мемориалов и памятников. И они для нас священны. Наши люди к ним ходят помолиться и возложить цветы. Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем", - сказал Виктор Хренин.

Министр подчеркнул: "Категорически предупреждаю, в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией".-0-