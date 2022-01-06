Хренин: в составе миротворческой роты Беларуси только военнослужащие по контракту

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В составе миротворческой роты Беларуси только военнослужащие по контракту, заявил министр обороны Виктор Хренин, сообщает БЕЛТА.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для выполнения международных и союзнических обязательств, Беларусь направляет для участия в урегулировании кризисной ситуации на территории Казахстана, способной привести к нарушению конституционного строя, потере суверенитета и независимости, белорусский воинский контингент. Мною принято решение, и оно утверждено Президентом, для этих целей направить подготовленную миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций", - рассказал Виктор Хренин.

По его словам, подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач. Оно укомплектовано только военнослужащими по контракту.

"Сегодня ночью данное подразделение совершило марш в район аэродрома Мачулищи, где осуществлена погрузка на самолеты Российской Федерации. В данный момент идет выдвижение к месту выполнения задач.

По результатам состоявшегося разговора с министром обороны Казахстана, мы видим их полную решимость к наведению порядка и недопущению нарушения конституционного строя. В свою очередь мы готовы оказать им всю возможную помощь в рамках взятых на нас обязательств", - добавил министр.-0-